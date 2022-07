Assicurazione moto sospendibile: come funziona, vantaggi e svantaggi

L’assicurazione moto, alla pari di quella di un’auto, non è obbligatoria se il veicolo sosta in un’area privata e non viene messo in circolazione per un certo periodo di tempo. Si può sospendere l’assicurazione anche se parcheggiate in un’area privata. Vediamo come funziona e i dettagli a cui fare attenzione al momento della stipula di un contratto assicurativo.

L’assicurazione moto sospendibile

Il Codice della Strada impone la copertura assicurativa, anche di un veicolo inutilizzato, solo se è parcheggiato su un suolo pubblico. Bisogna però sottolineare che una moto si considera circolante anche durante la sosta, in quanto può ostacolare il movimento degli altri mezzi ed essere coinvolta in un sinistro. Ad oggi è consentita l’assicurazione moto sospendibile, con proficue agevolazioni per i clienti che optano per un’ assicurazione moto . Ricordiamo che sono sospendibili solo le polizze che hanno una durata annuale e non quelle temporanee e chilometriche.

Una volta avviata la sospensione il motociclista è obbligato a non utilizzare il veicolo, oltre a tenerlo parcheggiato in un’area privata. Chi circola con la polizza sospesa rischia salate sanzioni dalle forze dell’ordine che oscillano da 849 ai 3.396 euro, oltre al sequestro del veicolo. Tuttavia, in caso di un sinistro con assicurazione moto sospesa, l’eventuale danno sarà comunque coperto dalla propria assicurazione, che dovrà dunque risarcire il danneggiato. L’agenzia assicurativa avrà, però, la possibilità dell’azione di rivalsa sul proprio cliente.

Come funziona la polizza moto sospendibile

Diverse compagnie assicurative, come Zurich Connect, offrono l’opzione Sospensioni illimitate che consente di sospendere la tua assicurazione Moto durante i mesi di non utilizzo, fino a 12 mesi totali di sospensione. Attraverso una veloce procedura online è possibile riattivare la polizza senza nessun costo. Nell’apposita Area riservata si possono confrontare preventivi, pagare la rata semestrale, denunciare un sinistro, scaricare i documenti e gestire l’assicurazione moto sospendibile.

La sospensione della polizza è consentita una volta durante l’anno, senza alcun costo di riattivazione. Ma se nella tua polizza avrai incluso l’opzione Sospensioni illimitate potrai sospendere la polizza tutte le volte che vuoi, senza alcun costo di riattivazione direttamente dalla tua Area Riservata. L’arco temporale massimo per la sospensione è di 12 mesi, dopo di che la polizza scadrà senza possibilità di essere riattivata. La sospensione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella pagina di richiesta della sospensione.

Vantaggi e svantaggi della sospensione

Tra i vantaggi dell’assicurazione moto sospendibile c’è sicuramente un notevole risparmio che si ottiene sull’importo del premio annuale. Se la moto viene usata solo 6 mesi su 12, è chiaro che l’assicurato pagherà solo l’effettivo utilizzo della moto. Tra gli svantaggi bisogna badare bene agli eventuali costi di riattivazione della polizza e l’allungamento della durata del contratto che potrebbe impedire all’assicurato la possibilità di disdire la polizza. Un altro dato da verificare quando si opta per un’assicurazione moto sospendibile sono le condizioni legate alla proroga del contratto. Alcune compagnie di assicurazione potrebbero rinnovare la polizza moto aumentando l’importo del premio annuale.

La riattivazione della polizza moto sospesa segue delle regole differenti per ogni compagnia. Solitamente è prassi comune accedere all’area clienti del sito web della compagnia, oppure tramite l’assistenza clienti. Basterà indicare la data precisa in cui si desidera la riattivazione della polizza assicurativa che ritornerà a coprire il veicolo dalla mezzanotte del giorno scelto. L’assicurato riceverà quindi un nuovo tagliando assicurativo. Infine, ricordiamo che per legge esiste un periodo minimo di sospensione che non può essere cambiato e un periodo massimo superato il quale la compagnia di assicurazione potrebbe decidere di cancellare il contratto.

Foto Pixabay