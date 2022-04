Arriva la Brixton 500 XC perfetta per il fuoristrada

Qualunque sia la direzione purché sia tu a sceglierla. È una constatazione, uno stile di vita, un desiderio? Per la crescente community Brixton è la vita di tutti i giorni e la nuova Brixton rispecchia appieno questo senso di indipendenza. La nuova Crossfire 500 XC asseconda ogni tuo cambio di direzione, ogni tua deviazione non programmata ed è perfetta per il fuori strada.

Tre anni fa, i modelli Brixton Crossfire 500 e 500 X sono stati presentati all’EICMA di Milano. Entrambe le moto, simili per design, “indossavano” con orgoglio l’ormai iconica X sul serbatoio. La 500, con i suoi pneumatici Pirelli Angel ST e il porta targa sospeso, è perfetta per la guida sportiva su strada. La 500 X invece, dotata di un manubrio leggermente più largo e sella piatta, è più incline a percorsi sterrati. Nonostante ciò, la predilezione per l’uno o l’altro modello, non è vincolata a specifiche tecniche ma dettata da preferenze estetiche.

Lo spirito da fuoristrada

La Crossfire 500 XC invece manifesta immediatamente il suo spirito off-road, senza per questo perdere la maneggevolezza sportiva tipica della Crossfire. La Crossfire 500 XC ha cerchi a raggi anteriori da 19” e posteriori da 17”, il che la rende in grado di affrontare al meglio i percorsi fuoristrada. Anche l’escursione delle sospensioni è aumentata: 150 mm all’anteriore e 130 mm al posteriore, il che aumenta anche l’altezza da terra. Il manubrio è stato rialzato considerevolmente, rendendo la guida fuoristrada più controllata anche in posizione eretta e la guida su strada ancora più confortevole, e i cuscinetti in gomma nera sui lati del serbatoio garantiscono più aderenza per una migliore connessione e sensazione alla moto.

Sono di serie anche una piastra paramotore in acciaio inossidabile e crash bar nere. Altre novità sono il parafango anteriore rialzato, il piccolo parabrezza, un faro a LED protetto e una protezione del radiatore con la X sul lato. Per quanto riguarda gli pneumatici, la 500 XC si affida sempre a Pirelli: lo Scorpion Rally STR offre la combinazione ideale per prestazioni su strada e fuoristrada, è confortevole e raggiunge una velocità notevole nonostante il suo battistrada aggressivo.

Motore bicilindrico raffreddato ad acqua

La Crossfire 500 XC mantiene il performante motore comune al resto della famiglia: il bicilindrico in linea raffreddato ad acqua che funziona in modo eccellente anche fuoristrada grazie alla sua coppia fluida. La forcella rovesciata regolabile in estensione e l’ammortizzatore posteriore in precarico e regolabile in ritorno provengono ancora da KYB/Kayaba, in questo caso con maggiore escursione delle sospensioni. Le pinze freno idrauliche sono le stesse della 500 e 500 X e il freno a disco da 320 mm è realizzato dal produttore spagnolo J.Juan.

La nuova Brixton Crossfire 500 XC in Desert Gold è ora disponibile in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 6.999 €.