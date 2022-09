Allestimento Givi, il tocco italiano per la tourer cinese 800 MT

Con gli accessori dedicati sviluppati da GIVI la tourer prposta dalla cinese CF Moto aggiunge un ulteriore tocco al suo “European style”. La 800 MT ’22 monta un motore di derivazione KTM ed è prodotta in due versioni: Sport e Touring. Entrambe possono montare la componentistica GIVI, di seguito elencata. CFMOTO è il leader della “new wave” sbarcata in Italia negli ultimi anni: adesso è disponibile un ricchissimo catalogo di GIVI comprendente proposte di allestimento anche per la 700 CL-X, la Multiterrain 650 MT, la 650 NK, la 300 NK.

Ecco come impreziosire il trasporto del bagaglio

SR9225 – L’attacco posteriore specifico per bauletto. Se scegliete un modello MONOKEY dovete abbinare a questo componente una delle seguenti piastre: M5, M7, M8A, M8B, M9A e M9B; se preferite un top case MONOLOCK l’abbinamento va fatto con M5M, M6M. Prezzo dell’attacco: 43,00 euro. Interessante l’alternativa al bauletto offerta dal portaborse EX2M, supporto in alluminio anodizzato adatto al trasporto di borsoni fino a 50 litri di capacità e 6 kg di peso.

Accessori specifici per la 800 MT

PL9225 – E’ il supporto laterale, specifico per la 800 MT, che permette l’utilizzo di una coppia di valigie MONOKEY. L’accessorio si assembla direttamente al portavaligie presente di serie sulla moto. Prezzo al pubblico: 188,00 euro. BF72 – La flangia specifica per l’utilizzo di borse da serbatoio GIVI dotate di attacco rapido TANKLOCK oppure TanklockED (aggiunge una serratura che impedisce lo sgancio). Prezzo al pubblico: 24,50 euro.

Combinazioni valige

Le combinazioni di valigie GIVI utilizzabili sulla Adventure di CFMOTO sono molteplici. Il tris scelto per allestire la moto in foto fa parte della linea TREKKER (aggancio Monokey). Lo compongono le due laterali TRK33N e il topcase TRK52N accessoriato con portapacchino in nylon e schienalino imbottito. La borsa serbatoio consigliata è la EA144 della gamma GIVI Easy-T.

Altri accessori dedicati

TL9225KIT – Kit di attacco specifico per il fissaggio dell’S250 Tool Box (comodo contenitore per attrezzi, documenti, ecc) sul portavaligie laterale PL9225. Il kit si monta sul lato sinistro della 800 MT e il suo costo al pubblico è di 40,00 euro. D9225ST – Il cupolino specifico. E’ trasparente, misura 64 x 51 cm (H x L) e si monta utilizzando direttamente gli attacchi del cupolino originale. Perché adottarlo? Per il suo design e per la maggiore protezione all’aria offerta: 17cm di altezza in più. Prezzo al pubblico: 112,00 euro. HP9225B – Coppia di paramani. Prodotti in ABS, presentano una linea aerodinamica e sono naturalmente specifici per questa moto, integrandosi in modo ottimale con il manubrio. Prezzo al pubblico: in via di definizione.

Traversino in metallo

FB9225 – Traversino in metallo, da montare dietro il cupolino, capace di ospitare uno dei molteplici supporti per smartphone o GPS disponibili nel catalogo GIVI (S902A, S920M, S920L, S952B, S953B, S954B, S955B, S956B, S957B, S958B, S95KIT). Prezzo al pubblico: 41,50 euro.