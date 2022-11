Alcune curiosità su Pecco Bagnaia

La MotoGP a tenere banco negli ultimi tempi. Il merito è soprattutto di Francesco Bagnaia, meglio noto come Pecco, pilota motociclistico che ha conquistato il suo primo titolo nella classe regina del Motomondiale, portando a due il totale dei titoli iridati ottenuti in carriera. Vediamo alcune curiosità sul campione piemontese della Ducati, il quale è cresciuto nella prestigiosa Academy di Valentino Rossi.

La storia del numero

Pecco Bagnaia porta sul cupolino il numero 63. Non si tratta di un numero storico per il motociclista, che a inizio carriera correva con il numero 41 in onore al giapponese Noriyuki Haga. Essendo il 41 occupato, per il debutto nel Motomondiale Bagnaia scelse il numero 21, in omaggio a Troy Bayliss, pilota australiano che ha avuto successo specie nel campionato delle Superbike. Con il salto in Moto2, categoria in cui trionferà nel 2018, Pecco raddoppia la cifra, prendendo così il 42. E infine, con l’esordio in MotoGP, il 21 iniziale triplica nell’attuale 63, con cui Pecco ha tagliato il traguardo al primo posto per ben 11 volte.

Il pilota della Ducati non si limita a portare sulla tuta i marchi degli sponsor e il proprio nome. Bagnaia, infatti, ha deciso di personalizzare l’indumento da gara con un hashtag, ovvero #Gofree. La scelta di questa frase risale ai tempi della Moto3 e il merito è di una tifosa, che gli urlò: “Enjoy the race and go free”. Da quel momento, il motto #Gofree accompagna il ducatista in pista così come nella vita privata.

L’amore verso il calcio

Bagnaia è un acceso tifoso della Juventus, squadra che ha sede nella stessa città di nascita del pilota. Più volte Pecco è stato ospite all’Allianz Stadium e al centro sportivo della Continassa, in cui si allenano i bianconeri, che lo hanno sostenuto costantemente verso la vittoria della MotoGP. In qualità di appassionati di calcio, scopri quali sono i pronostici vincenti della Serie A. Bagnaia segue anche altri sport, su tutti il tennis, che ha provato in una giornata full immersion, la pallavolo e il basket: per omaggiare uno dei suoi idoli della pallacanestro, ossia Dennis Rodman, Pecco ha realizzato una grafica per il casco che si ispira a uno degli stravaganti tagli di capelli dell’ex star dell’NBA.

Passione per i videogame

I videogiochi occupano parte del tempo libero di Bagnaia. La famosa saga sparatutto Call of Duty, secondo il pilota, lo ha aiutato a gestire al meglio la tensione e a mantenere il più a lungo possibile la lucidità, elementi indispensabili quando si scende in pista. Pecco, inoltre, ama giocare con i giochi di corse, in cui può dimostrare tutto il suo talento.

Bravo anche in cucina

Bagnaia è un amante del buon cibo e della cucina. Il campione del mondo, infatti, si cimenta spesso dietro ai fornelli, provando a sperimentare ricette innovative. La dieta rigida a cui deve sottoporsi per rimanere in forma non gli toglie del tutto i piaceri della tavola: una volta a settimana il pilota della Ducati si concede una cena al ristorante.