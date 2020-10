Scatta nei prossimi giorni il Festival dello Sport: tra i tanti eventi, ce ne sarà uno con protagonisti Giacomo Agostini, Luca Cadalora e Marco Lucchinelli. Ecco tutte le informazioni.

Riparte anche quest’anno il Festival dello Sport e non mancheranno ospiti delle due ruote. Nello specifico parliamo di Giacomo Agostini, Luca Cadalora e Marco Lucchinelli, che saranno protagonisti di un evento chiamato “500 battiti al minuto”. Questo si svolgerà venerdì 9 ottobre alle ore 16 presso il Piccolo Teatro Strehler di Milano. Si potrà prendervi parte dal vivo, nel qual caso servirà la registrazione a questo link (l’accesso infatti è consentito solo rispettando un rigido protocollo stilato per la situazione dovuta al Covid), oppure sarà disponibile la diretta streaming.

In aggiunta, lo stesso giorno ci sarà la diretta streaming alle 19:30 con il pilota MotoGP Maverick Viñales. Ma dal 9 all’11 ottobre saranno davvero tantissimi gli ospiti dell’edizione 2020 del Festival dello Sport. Toccando quasi ogni disciplina, dalla ginnastica ritmica al basket, dal tennis al nuoto, dall’atletica alla F1, e tante altre. Non mancheranno anche svariati approfondimenti, dalla medicina a storie del passato. Una tre giorni davvero da non perdere per chi vuole fare una scorpacciata di sport. Trovate il programma completo su www.festivaldellosport.it .