L’affascinante equipaggiamento GIVI per Honda CB750 Hornet

Un nuovo modello 2023 che riprende il nome “pungente” di una delle naked più amate, in vendita dalla fine degli Anni 90 al 2013. Le sue linee spigolose e aerodinamiche, il suo essere divertente e agile ha ispirato un allestimento da viaggio light, modulabile e capace di allargarne gli orizzonti.

Si chiama Hornet ma si discosta davvero molto dalla 650 di dieci anni fa. A partire dal motore, che passa da 4 a 2 cilindri. Il suo arrivo sul mercato porta un po’ di linfa vitale al segmento delle naked di media cilindrata e a GIVI la curiosità di creare per lei un set touring in perfetta simbiosi con lo stile generale. Eccone la descrizione.

Borse e valige

Le laterali morbide scelte per questa moto sono le EASY-T EA127 (prezzo al pubblico 159,00 euro). Estensibili da 20 a 30 litri cadauna, dispongono di sacca interna waterproof e cinghie di compressione carico che le stabilizzano ai telaietti specifici REMOVE-X TR1200 a sgancio rapido (prezzo al pubblico: 129,50 euro).

Bauletti e borsoni

Se le esigenze di viaggio portano all’inevitabile aggiunta del bauletto posteriore o magari di un capiente borsone, la soluzione si chiama SR1200 (prezzo al pubblico: 125,00 euro). E’ un attacco specifico per questa Honda, che attraverso l’aggiunta di una piastra ad hoc permette di alloggiare topcase Monolock o Monokey (a questa seconda famiglia appartiene il modello scelto da GIVI, il V47NN da 47 litri, capace di contenere due caschi modulari). Se preferite il portaborse in alluminio la sigla è EX2M (prezzo al pubblico 91,50 euro).

Tramite la flangia specifica BF30 (prezzo: 22,00 euro) il serbatoio della nuova Hornet può accogliere una borsa dotata di aggancio e sgancio rapido Tanklock o TanklockED. La famiglia delle borse GIVI dotate di questo geniale sistema sono davvero tante. In questo caso il marchio ha puntato alla compattezza scegliendo il borsello da 5 litri EASY-T EA144B (prezzo al pubblico 65,50 euro). È perfetto per tenere a portata di mano oggetti di utilizzo frequente, documenti, smartphone, chiavi, ecc. Ha la tracolla e la maniglia per il trasporto e porta in dote una copertina antipioggia in giallo flou.

Altri accessori per la CB750 Hornet

Il cupolino fumé che svetta sopra il faro anteriore della moto si chiama 2166A (prezzo al pubblico 72,00 euro). Le sue dimensioni sono: 28 x 36,5 cm (hxl). Questo “screen” si monta tramite gli attacchi A1200A (prezzo al pubblico: in definizione) . Per la nuova Hornet sono disponibili anche i paramani HP1201B (prezzo in via di definizione). Il kit di attacchi è incluso.