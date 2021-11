A scuola di guida con un professore di lusso, Dani Pedrosa. VIDEO

Dani Pedrosa professore per un giorno: i primi 25 possessori di una esclusiva KTM RC8C hanno ricevuto qualche dritta proprio dal tester MotoGP. Il video.

Collaudatori KTM MotoGP che diventano i tuoi professori per un giorno. I primi 25 proprietari dell’esclusiva KTM RC8C (100 esemplari nel mondo venduti in appena 4 minuti al costo di 35.000 euro a pezzo) hanno avuto questa possibilità all’inizio del mese al Circuito de Jerez-Angel Nieto. Sia Dani Pedrosa che Mika Kallio infatti hanno assistito alla consegna dei modelli ai rispettivi proprietari, fornendo però anche un’esclusiva lesione di guida.

La pista andalusa infatti è stata il banco di prova, con questi due professori di lusso. Pedrosa e Kallio hanno dato parecchi consigli importanti, per poi mettersi tuta e casco, unendosi a questi ragazzi in pista. Una prova pratica quindi di quanto il campione spagnolo ed il tester finlandese avevano precedentemente spiegato, una masterclass decisamente indimenticabile. Nel video in basso, pubblicato in questi giorni, ecco una lezione di guida direttamente dal piccolo Samurai.

Foto: motogp.com