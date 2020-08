Johann Zarco portentoso in qualifica ma dovrà partire dalla pit lane. I commissari hanno creato un'altra situazione di grave rischio...

Adesso avete capito perchè Johann Zarco sta antipatico a tutti i piloti e a gran parte del paddock. Altro che “guida troppo aggressivo”, “è un pericolo, si deve dare una calmata”. Il problema, per gli altri, è che il francese è forte. Anzi, fortissimo. Tre giorni dopo esser uscito dalla sala operatoria (scafoide fratturato) ha firmato un formidabile terzo tempo in Austria. Pur saltando le sessioni del venerdi e anche FP4, è risultato il miglior pilota Ducati in qualifica. Guidando la moto dell’anno scorso, gestita da team che fino prima che arrivasse lui, cioè tre GP fa, era considerato di serie C. Zarco sta sulle scatole perchè ha vinto (anzi: stra-dominato…) due Mondiali in Moto2 e nel 2021 sarà probabilmente, sulla Ducati ufficiale al posto di Andrea Dovizioso. Costa un decimo, forse meno, e per la Rossa potrebbe rivelarsi il jolly che pochi si aspettano.

Il Tribunale della MotoGP è incomprensibile

Intanto domenica alle 14 sarà costretto a scattare dalla pit lane, per una discutibile penalizzazione annunciata cinque giorni dopo quello che a tanti è sembrato un incidente di gara. “I giudici sono stati influenzati dai media e dall’opinione pubblica” è l’opinione di Marco Melandri. Che lo Stewards Panel amministri la giustizia da corsa in modo inspiegabile è un dato di fatto. Come mai Johann Zarco sia stato penalizzato mentre Pol Espargaro l’abbia passata liscia dopo aver fatto platealmente cadere il compagno di Miguel Oliviera nello stesso GP di domenica scorsa, non ha una spiegazione logica. “Servono giudici che abbiano guidato queste MotoGP” ha detto in settimana Cal Crutchlow. Sbaglia. Il Panel è composto da tre persone e due di questi sono ex piloti di grande esperienza: Freddie Spencer ha vinto tre Mondiali (due nella stessa stagione) ed è stato il fenomeno degli anni ’80. Ralph Bohnorst gestisce il circuito di Oschersleben e da pilota correva nel Mondiale sidecar, con GP vinto all’attivo.

I giudici non sono liberi

Quindi è gente che conosce i piloti, le moto e le situazioni di gara. Il problema è che non sono liberi. Il Panel ha l’etichetta della Federazione Motociclistica Internazionale, ma niente accade nel paddock senza l’imprimatur del promoter Dorna e del suo boss Carmelo Ezpeleta. Anche le omologazioni, cioè la scelta dei circuiti dove si può correre o meno, sarebbero di competenza FIM, ma Franco Uncini è uomo Dorna da sempre. Il business dei nuovi impianti, cioè andare a correre dove i soldi girano per fare piste nuove, è uno dei più redditizi per il promoter. Tutto l’apparato è sotto il controllo di un’unica entità, e non è la Federazione Internazionale…

Ecco perchè Zarco non ha fatto appello

Ecco perchè le decisioni dei commissari sono spesso inspiegabili. Non si basano su regole certe, applicate con lo stesso metro in ogni situazione, ma sono frutto di mediazioni, discussioni, pressioni di vario genere. Questo spiega perchè ci sono voluti quattro giorni per conoscere un verdetto che doveva essere rilasciato la domenica stessa. Come funzionano le cose, lo ha fatto capire lo stesso Johann Zarco. “Non faccio appello perchè è meglio chiuderla qui.” Ecco, questo è il punto: è chiaro che qualcuno lo avrà convinto a non sputtanare ulteriormente il sistema. Un appello, quanto meno, avrebbe messo alla berlina l’irrazionalità dell’analisi e della sentenza del Panel. Un team privato come quello di Zarco non vivrebbe senza i soldi, le prebende e gli appoggi Dorna. Figurati se si mettono a far casino contro il manovratore…

Altra situazione di pericolo

Il Panel non ha neanche riflettuto su un punto banale, di cui gli appassionati che conoscono un minimo le corse parlano da venerdi mattina. Far partire dalla pit lane un pilota che punta al podio, è detonatore di altre situazioni di grande rischio. Johann Zarco, che guida una Ducati molto veloce sul dritto, in pochi giri si aggancerà al gruppo e andrà all’assalto con il coltello fra i denti. Partirà con il dente avvelenato e si avventerà sul gregge con la fame del lupo ferito. Ma tanto che importa, l’importante è lo show.