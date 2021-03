Tommaso Marcon carico in vista delle cinque wild card nel Mondiale Moto2. L'emozione, gli appuntamenti, qualche dettaglio della moto... Le sue parole.





Tommaso Marcon non sta nella pelle. Quest’anno lo vedremo al via in svariati appuntamenti del Mondiale Moto2, nelle vesti di ‘wild card europea’ per MV Agusta Forward Racing. Il pilota veneto ha già svelato il primo appuntamento: affiancherà gli ufficiali Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi nella tappa a Jerez. Per gli altri quattro eventi in programma bisognerà aspettare.

“La ciclistica MV è una cosa stratosferica” ha sottolineato Tommaso Marcon nella giornata di presentazione del team. Ma in generale è bello carico per questo nuovo importante anno, come ammette lui stesso. “Inizio a Jerez, poi le altre tappe le sveleremo man mano” ha precisato. Prosegue poi con qualche dettaglio che ha apprezzato di più della sua nuova moto. Nel video in alto le due dichiarazioni complete.