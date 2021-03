Le immagini della prima giornata di test sul tracciato di Losail, in Qatar. Da oggi in pista tutti i big della MotoGP.





A Losail, in Qatar, ha preso ufficialmente il via la MotoGP 2021 con la giornata di shakedown riservata ai collaudatori e gli esordienti. Qui sopra le immagini del debutto, ovviamente alla luce dei riflettori com’è ormai tradizione in Qatar.

Nella sessione il più veloce è stato Stefan Bradl, tester Honda HRC qui tutti i tempi di giornata. Adesso però sorge un dubbio: il tedesco sta lavorando anche per se, in qualità di sostituto di Marc Marquez, oppure il nove volte iridato riuscirà a tornare in pista già dalla prima gara? Il campionato 2021 scatterà domenica 28 marzo sullo stesso tracciato di Losail. “Secondo me Marc Marquez correrà il primo GP” è convinto Guido Meda (qui il video), popolare commentatore MotoGP di SKY. Non vediamo l’ora di scoprire se l’anticipazione troverà conferma.

Enea Bastianini subito veloce

L’iridato Moto2, partito in ritardo dall’Italia per una sospetta positività al Covid-19, poi esclusa, è stata la sorpresa di giornata. Enea Bastianini ha preso immediatamente confidenza con la Ducati GP19 affidatagli dal team Avinta, qui le dichiarazioni del raggiante pilota romagnolo.

Oggi i big in pista

Oggi, sabato 6 marzo, Losail ospita la prima giornata di test ufficiali riservati ai piloti titolari. Sarà quindi la prima, attesissima, verifica dei valori in campo. Joan Mir, il campione in carica, riuscirà a difendere il titolo? E come andrà Valentino Rossi al debutto sulla Yamaha della satellite Petronas SRT? Sono solo alcune delle tantissime domande che aleggiano. Su Corsedimoto potrete seguire tutto quanto accade in pista minuto per minuto (qui il live) e gustarvi le immagini più belle di giornata, oltre alle interviste ai protagonisti.

