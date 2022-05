VIDEO MotoGP: “Pecco Bagnaia è il nostro Arsenio Lupin”

Fabio Fagnani, giornalista e scrittore, commenta il GP Italia della MotoGP al Mugello. Dipingendo Pecco Bagnaia come novello Arsenio Lupin, in fuga per non farsi riacciuffare dalla “guardia” Fabio Quartararo. Un duello più mentale, che fisico, in questa circostanza. Ma, da qui alla fine, non è difficile immaginare che il confronto spalla contro spalla arriverà, eccome.

La risposta che serviva

Nell’occasione più delicata, il GP di casa, con mille pressioni sulle spalle, Pecco Bagnaia risolvere i dubbi emersi nel brutto volo di Le Mans. Quando, il pilota piemontese, era scivolato tentando di rispondere all’assalto di Enea Bastianini. Adesso, con questi 25 punti in più, la sfida fra Pecco-Lupin e la “guardia” Quartararo può riprendere…