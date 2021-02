Lorenzo Dalla Porta si lascia alle spalle un primo anno Moto2 difficile. Ora la spalla è a posto e c'è tanta voglia di rivalsa in questo 2021. Le sue parole.





Nella serata di venerdì Italtrans Racing Team ha dato il via ufficialmente alla sua annata Moto2 2021. L’unico rimasto della line-up dell’anno scorso è Lorenzo Dalla Porta, reduce dalla stagione d’esordio nella categoria. Un anno che lui stesso definisce molto duro e che ha chiuso con due soli piazzamenti a punti, fuori dalla top ten. Ma per questo 2021 si riparte con rinnovata energia e grande motivazione.

Sulle orme anche dell’ex compagno di box e campione Moto2 Bastianini, ora passato in classe regina. Almenno ci si prova: nessun grande obiettivo per il momento, un passo alla volta. “Di solito dopo un anno difficile riesco a fare bene” ha dichiarato l’ex iridato Moto3. Gli acciacchi alla spalla poi sono superati, Dalla Porta è carico per la nuova stagione e pronto a misurarsi fin dai test. Le sue parole dopo la presentazione della squadra.