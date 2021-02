VIDEO Joe Roberts: “Il titolo è il sogno, ma un passo alla volta”

Joe Roberts si appresta a vivere la stagione Moto2 2021 con un nuovo team. Rinnovata motivazione, obiettivi più ambiziosi... Le sue dichiarazioni.





Un cambio di team con l’obiettivo di compiere ulteriori passi avanti. Joe Roberts quest’anno veste i colori Italtrans Racing Team, affiancando l’italiano Lorenzo Dalla Porta. Il pilota di Malibù ha già tutta l’attenzione degli Stati Uniti, che sognano il ritorno di un loro campione da aggiungere ad un passato glorioso. Ma serve ancora qualcosa per diventare ben più che una giovane promessa. Oltre ad aver assicurato col sorriso che si metterà a lavorare sull’italiano!

“È una sensazione diversa rispetto al passato, ma è bello pensare che ora le persone mi considerino un top rider” ha ammesso Joe Roberts. In collegamento dal Portogallo per la presentazione del team, lo statunitense si mostra carico per la nuova stagione Moto2. Dopo aver centrato gli obiettivi prefissati per il 2020, ora si alza l’asticella. Dove può arrivare? Prima serve qualche vittoria, e poi… Le sue dichiarazioni in vista del nuovo anno.