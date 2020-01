Valentino Rossi e gli allievi dell’Academy all’assalto del 2020

Valentino Rossi e gli allievi della Vr46 Academy sono tornati al lavoro dopo la pausa invernale. Gli obiettivi dei "Fantastici 8" per il 2020.

Valentino Rossi e gli allievi della VR46 Academy sono tornati al lavoro al Ranch lo scorso week-end. I “Fantastici 8” alle prese con una stagione alle spalle segnata da alti e bassi e una che sta per aprirsi con buoni propositi. Il Dottore si è concesso tre settimane di relax fra Messico e Trentino, in compagnia della sua dolce metà Francesca Novello e degli amici più intimi. Sarà una preseason decisiva per il nove volte iridato che sta lasciando tutti col fiato sospeso circa il rinnovo o il ritiro dalla MotoGP. L’obiettivo è risolvere subito i problemi con il posteriore della M1 per rimettersi al passo con gli altri piloti Yamaha. A cominciare da Vinales e Quartararo che nel 2019 hanno viaggiato con una marcia in più. Quello di Sepang sarà un primo test decisivo per compiere un ulteriore step, personale prima, di sviluppo tecnico poi.

Al lavoro anche i due colleghi della top class, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia. L’italo-brasiliano è chiamato ad un avvicinamento al podio più costante, sulla scia di quanto fatto dal compagno di box Quartararo. In ballo c’è un rinnovo di contratto che apparentemente sembra scontato, ma mai dire mai nel paddock della MotoGP. “Ci piace iniziare il 2020 ruota a ruota”, ha commentato il pilota del team Petronas.

Per Francesco Bagnaia, invece, bisogna ripartire dal 4° posto a Phillip Island e archiviare la prima metà del Mondiale 2019, costellato da ben cinque ritiri. L’ex campione di Moto2 ha riportato una frattura nell’ultimo round di Valencia, costringendolo a saltare i test MotoGP di novembre. Da quest’anno godrà di una Ducati ufficiale, dal canto suo dovrà migliorare il feeling con l’anteriore e in frenata, senza esaltarsi per i tempi sul giro racimolati nei test.