Supersport 300: dalla Moto3 ecco Filip Salač per il Teruel Round

Filip Salač al debutto in Supersport 300 questo weekend. Il pilota Moto3 schierato da ACCR Czech Talent - Willi Race Kawasaki per l'infortunato Hrava.

Sarà un fine settimana di gare piuttosto differente per Filip Salač. In attesa del doppio round Moto3 a Misano, il giovane pilota ceco è stato chiamato per una sostituzione in Supersport 300. Il connazionale Miloslav Hrava infatti si è infortunato sabato scorso ed il team ACCR Czech Talent – Willi Race Kawasaki ha dovuto cercare velocemente un sostituto: la scelta è ricaduta sul diciottenne, al debutto quindi nella entry class delle derivate di serie.

Ricordiamo quanto accaduto: sabato scorso lo sfortunato Hrava è caduto, riportando la frattura di entrambe le caviglie. Il sedicenne è stato immediatamente operato al Hospital Universitario Miguel Servet di Saragozza, ma con un round da disputare proprio la settimana successiva, era necessario schierare qualcun altro. Il boss della squadra Jakub Smrz ha quindi optato per Salač, al momento fermo visto che si va a Misano la settimana prossima.

Una partecipazione straordinaria per il diciottenne di Mladá Boleslav, fresco di rinnovo per un altro anno con Snipers Team. Alla sua seconda annata completa in Moto3, ha conquistato come miglior risultato un 5° posto a Valencia 2019. La stagione attuale al momento non si sta rivelando particolarmente semplice: in sei GP ha ottenuto tre ritiri, un piazzamento fuori dai punti, un 8° posto in Qatar ed un 12° nell’ultimo evento in Stiria.