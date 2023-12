SportLeaders: i protagonisti del Motorsport si scambiano idee

Il Motorsport uno sport tra i più seguiti, in termini di appassionati, di seguito mediatico, di presenza di Aziende, di notorietà. Ma difficilmente si cerca di far sintesi tra le varie componenti che ne sono protagoniste, che vi investono risorse e impegno tutto l’anno: Team, Sponsor, Circuiti, Produttori. Il 5 dicembre scorso lo abbiamo fatto in un primo appuntamento a Bologna ospiti dello spazio CUBO del Gruppo Unipol. Non a caso capitale della cosiddetta Motor Valley.

Le domande di partenza

Siamo sempre partiti dalla domanda di fondo sulle condizioni che favoriscono gli investimenti delle Aziende che a vario titolo scelgono lo Sport e l’abbiamo svolto ascoltando, a termine dei campionati mondiali, le esperienze di importanti realtà protagoniste di questo mondo.

In primis il mondo delle Aziende Sponsor, con le considerazioni strategiche in tema di marketing e comunicazione del dir mktg di UnipolSai Alberto Federici, che ci ha offerto i suoi spunti di riflessione, utili per lo Sport, di come un’azienda opera alcune scelte d’investimento.

I grandi players

A seguire diversi Brand internazionali come Anton Malyshev della Motul, Mauro Guerrini della Bosch, Marco Pastore dellaDainese, Enrico Novari della Tim, diversi settori, differenti modi di attivare e di valorizzare i loro investimenti tra Engagement, B2B, Advertising, e Testimonial.

Si parla sempre più di engagement verso l’utente finale, per i MotorSport non è differente, monetizzare è il verbo conseguente tanto inseguito, con l’intervento del fondatore di Epico Play, Mattia Baldassarre, abbiamo avuto alcune illuminazioni utili.

La bella storia del Gresini Racing

Dopo la parte delle aziende si è approdati verso l’area sportiva, accompagnati Paolo Gozzi direttore ed editore di Corsedimoto che ci ha introdotto i protagonisti che si sono poi succeduti.

Come gestire al meglio un budget, che ogni anno cresce e va ripianificato quasi da zero, è attività tipica dei Rights Holder, in questo caso i Team. In particolare, quelli privati, perché’ a differenza degli ufficiali legati a quanto stanziano i costruttori, loro le fonti di finanziamento devono costruirle da zero, come un normale club dei vari sport di squadra che non beneficino dei diritti tv.

Abbiamo ascoltato le idee e l’emozionante storia di coraggio imprenditoriale, come di successi sportivi di Nadia Padovani, con appena due anni di esperienza alla guida della Gresini Racing, di cui oltre che titolare ne è Team Principal, accompagnata da Carlo Merlini, Direttore Marketing e Commerciale, che è intervenuto in materia di costruzione del budget e rapporto con gli Sponsor.

Imola e Cremona: verso il circuito “totale”

L’anello di sintesi del settore Motorsport, come d’altronde accade negli altri sport, è rappresentato dalla rete degli impianti, i Circuiti, che sono chiamati a divenire sempre più dalle Venue, ovvero contenitori protesi verso il mondo dell’entertainment, da vivere 300 giorni all’anno e non dipendere da improbatili equilibri finanziari legati agli appuntamenti sportivi. Delle loro visioni, in merito a questa evoluzione ne abbiamo parlato con due importanti attori del sistema italiano, quali Pietro Benvenuti, DG Autodromo Imola e Alessandro Canevarolo, AD Cremona Circuit.

I Circuit come gli Impianti Sportivi sono una parte rilevante anche del tema dell’attrazione degli investimenti su determinati territori, dove quindi agiscono le Regioni. Ne è un importante esempio la Regione dei motori, che ha promosso proprio il progetto della MotorValley e che ha sposato lo Sport facendone una motivazione di sviluppo tra investimenti in infrastrutture ed organizzazione di eventi sportivi internazionali. Strategia che ci e’ stata testimoniata da Giammaria Manghi, Capo Segreteria Politica della Presidenza Regione Emilia Romagna.