Giornata speciale per i piccoli dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Una visita da SIC58 Squadra Corse assieme ai suoi piloti Suzuki e Casadei.

Una bella sorpresa di Natale per i bambini dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Mercoledì infatti SIC58 Squadra Corse ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Chirurgia pediatrica. Presenti il boss Paolo Simoncelli, il pilota Moto3 Tatsuki Suzuki e l’alfiere MotoE Mattia Casadei. Una giornata diversa per i giovanissimi ospiti della struttura che, oltre ai regali, hanno anche avuto l’occasione di salire in sella alla Honda di Suzuki.