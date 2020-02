SIC58 Squadra Corse, assalto al Mondiale Moto3 e MotoE

SIC58 Squadra Corse apre ufficialmente la stagione 2020. Antonelli e Suzuki i piloti Moto3, Casadei in MotoE, novità in CEV Moto3 ed ETC.

Piloti confermati nel Mondiale, un obiettivo ben chiaro in questo 2020. SIC58 Squadra Corse ha presentato nella mattinata di venerdì 14/02 i suoi programmi per la nuova stagione. Niccolò Antonelli e Tatsuki Suzuki sono ancora una volta chiamati a portare in alto i colori del team di Paolo Simoncelli in Moto3. Dopo il vice-campionato a squadre, scontato fare un pensiero al titolo iridato. Discorso valido anche per la Coppa del Mondo MotoE, con tutte le speranze riposte nuovamente in Mattia Casadei (qui la nostra intervista).

Cambia completamente la formazione nel CEV Moto3, con due ragazzi al via. Uno è lo spagnolo José Julián García, in azione l’anno scorso anche nel Mondiale di categoria come sostituto di piloti infortunati. Al suo fianco ecco Senna Agius, campione YMI Supersport 300 in carica in Australian Superbike. Da ricordare anche la wild card disputata l’anno scorso proprio con la squadra di Simoncelli nel round finale a Valencia del CEV Moto3. Due ragazzi schierati anche in European Talent Cup: confermato Mattia Volpi, suo compagno di box è l’australiano Harrison Voight (classe 2006), in arrivo dall’Asia Talent Cup.

Tutte le foto sono di Marzio Bondi