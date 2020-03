Ufficialmente rinviati anche i test Red Bull Rookies Cup, previsti a Jerez per metà aprile. Le nuove date verranno rese note più avanti.

L’emergenza sanitaria a livello mondiale sta portando al rinvio di vari campionati. Mancava solo l’ufficialità per la Red Bull Rookies Cup, l’ultimo in ordine di tempo per le due ruote. I primi test del 2020, previsti a metà del mese prossimo, sono stati rimandati: le nuove date verranno rese note a breve.

Il calendario ufficializzato poco più di un mese fa prevedeva tre giorni di test a Jerez de la Frontera, da disputarsi tra il 13 ed il 15 aprile. Sarebbe stata una prima uscita anche per gli esordienti, tra i quali anche Luca Lunetta. Il campione CIV PreMoto3 in carica è il secondo italiano al via assieme al confermato Matteo Bertelle.

Tutto rimandato, così come probabilmente lo sarà anche il primo round, in programma ad inizio maggio sul tracciato andaluso. Insomma, come per tutti gli altri campionati dovremo aspettarci un calendario rivoluzionato anche in Red Bull Rookies Cup: la priorità rimane una volta di più la salute delle persone.