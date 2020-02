Red Bull Rookies Cup, 7 circuiti e 13 gare nel calendario 2020

Red Bull Rookies Cup, pubblicato il calendario 2020. Una gara al Mugello, esordio in Finlandia, due italiani al via.

Si riparte quest’anno con una nuova stagione della Red Bull Rookies Cup. Giovanissimi piloti al via pronti a sfidarsi su sette tracciati diversi. Tra questi ragazzi ci saranno due italiani, il confermato Matteo Bertelle e l’esordiente Luca Lunetta. Ci sarà anche il debutto in Finlandia, nuovo appuntamento per il Campionato del Mondo MotoGP.

Si comincia ad inizio maggio con una doppia gara a Jerez de la Frontera, per poi continuare allo stesso modo a Le Mans. Una sola gara per la tappa in Italia, al Mugello, alla fine dello stesso mese, si torna a due in seguito al Sachsenring. A luglio i giovanissimi faranno tappa al KymiRing per un doppio round, così come a Spielberg ad agosto ed infine ad ottobre ad Aragón.

Il calendario Red Bull Rookies Cup 2020

2-3 maggio – Jerez – Spagna

16-17 maggio – Le Mans – Francia

30 maggio – Mugello – Italia

20-21 giugno – Sachsenring – Germania

11-12 luglio – KymiRing – Finlandia

15-16 agosto – Spielberg – Austria

3-4 ottobre – Aragón – Spagna