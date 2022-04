Piccole pesti: dalle minimoto alla MotoGP, li riconoscete?

Bimbi veloci, anzi, velocissimi. Guardate che teneri: oggi, uno di loro gareggia ora in MotoGP e l’altro è invece un ex Moto3. All’epoca avevano sette e otto anni ed erano alla loro prima stagione ufficiale in minimoto. Questa foto è stata scattata ad inizio campionato. Indossavano la tuta con i marchi degli sponsor, sembravano già quasi dei piloti. Se il più alto aveva il motociclismo scritto del DNA e, con una buona dose di fantasia, si poteva immaginare un suo futuro in MotoGP, l’altro era uno dei tanti bimbi che frequentavano la pista di minimoto di Cattolica, a pochi chilometri da Tavullia e da Misano.

All’epoca frequentavano la scuola elementare ma appena potevano salivano sulla loro minimoto. Erano appassionatissimi e sognavano in futuro da campioni. Entrambi gareggiavano per il Motoclub Cattolica e sono sempre rimasti fedeli al sodalizio romagnolo.

Li avete riconosciuti? Il bambino biondo è Luca Marini mentre quello moro è Manuel Pagliani.

Questa foto è una delle tante di Tiziano Tamagnini, storico dirigente del Motoclub Cattolica e talent scout di moltissimi piloti. Le piste di minimoto della Romagna sono state per anni un vivaio straordinario. La maggior parte dei piloti italiani del motomondiale è cresciuta proprio lì, con Tamagnini e Martino Barberi. Negli ultimi anni le cose sono un po’ cambiate. Fino a qualche anno fa non esistevano tante categorie propedeutiche e nell’arco di poche stagioni si passava dalle minimoto al motomondiale quindi bisognava andar forte fin da piccoli. E loro erano già velocissimi come del resto Bastianini, Bezzecchi e tutti gli altri ragazzi cresciuti nella terra dei motori.