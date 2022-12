Pecco Bagnaia nell’elite: gli italiani Mondiali in 500-MotoGP sono pochi

È l’anno di Pecco Bagnaia nel Motomondiale. Due titoli in tasca per il pilota piemontese, quest’anno il secondo è arrivato di forza in MotoGP. Un risultato che rimpolpa la lista dei titoli Ducati in particolare e di quelli italiani più in generale. È sempre bene ribadire infatti che vincere un campionato del mondo è cosa davvero per pochi, qualsiasi sia la categoria. Guardando nello specifico la classe regina, Bagnaia è a quota uno per il momento, con una carriera ancora in corso. Vi ricordate gli italiani che in passato hanno vinto un unico titolo in top class? E chi invece, al contrario, ne ha vinto più di uno? Non sono così tanti come si potrebbe pensare, a ribadire appunto quanto sia difficile vincere un Mondiale.

Campioni unici

Per prima cosa dobbiamo tornare nella storica 500cc, in cui troviamo appena tre nomi italiani con queste caratteristiche. Andiamo con ordine, iniziando dal mitico Libero Liberati, che ha avuto il suo anno di gloria nel 1957 in sella ad una Gilera. Pilota italiano con marchio italiano, uno dei pochi a riuscirci nel Mondiale (la lista completa). Dobbiamo poi andare avanti parecchio, fino al 1981, per il biennio con due campioni unici, pur accomunati dalla stessa casa e dal medesimo team. Si comincia con Marco Lucchinelli, che in sella alla Suzuki RG 500 del Team Gallina si mette alle spalle il grande avversario Randy Mamola e conquista quella che sarà la sua unica corona in carriera. L’anno dopo Suzuki festeggia ancora, stavolta però con Franco Uncini, che realizza una stagione stellare e si prende l’iride già in Svezia, al 10° dei 15 GP in programma.

I pluricampioni

Bagnaia ha raggiunto i nomi citati in precedenza per ora, riuscirà a ripetersi? Ricordiamo intanto che in classe regina ci sono nomi che hanno dominato per più stagioni. In MotoGP c’è solo Valentino Rossi con sette iridi, a cui aggiungere anche il titolo 500cc, ma in precedenza erano arrivare le otto corone mondiali solo in questa categoria per Giacomo Agostini, tutt’ora il più vincente di sempre. La storia italiana nella mezzo litro però era iniziata con Umberto Masetti, il primo pilota tricolore in trionfo nella categoria all’inizio dell’allora Campionato del Mondo di Velocità. La prima gioia del campione Gilera arriva nel 1950, ma riesce a ripetersi anche nel 1952 con lo stesso marchio italiano. Come si vede parliamo di pochissimi nomi per la categoria, ma rimangono piloti capaci di entrare nella storia delle due ruote.

