Ogura-Fernandez è spareggio Moto2, Vietti sette volte a quota zero

Non solo MotoGP, l’avvicendamento al vertice c’è stato anche in Moto2. Dopo il GP in Australia infatti Ai Ogura è passato al comando della classifica generale: un vantaggio sempre minimo, ma ora è davanti ad Augusto Fernandez. Una domenica difficile per entrambi, ma il primo è riuscito a rimanere in sella ed a portare a casa un faticoso 11° posto, mentre il secondo ha chiuso prematuramente per uno sfortunato incidente quand’era 3°. Ma c’è subito la Malesia per rifarsi, scrivendo così un altro capitolo di quello che ora è anche matematicamente una battaglia a due per la corona mondiale 2022.

Ogura o Fernandez?

La lotta mondiale aveva preso da un pezzo una direzione ben precisa, ma ora anche i divari lo confermano. Aron Canet lascia l’Australia con 50 punti di ritardo, distacco sufficiente per porlo fuori dai giochi vista la grande differenza di podi e vittorie rispetto al duo al vertice. Non parliamo poi di Celestino Vietti: le pur minime speranze prima di questo GP sono andate ufficialmente in frantumi con l’ennesimo incidente. Settimo zero stagionale per lui, che stravolgimento dopo l’inizio di campionato così brillante… Si allontana anche il possibile terzo posto, Canet dista infatti 27 punti e bisogna fare attenzione pure ad Acosta, a -13 dietro di lui dopo il podio di Phillip Island. In testa invece i due contendenti sono sempre vicinissimi: il pupillo di Hiroshi Aoyama è ora passato in testa, ma per soli 3,5 punti sul pilota di punta della squadra di Aki Ajo. Ormai podi e vittorie non sono più così importanti: i due sanno benissimo di non potersi più concedere nessuno sbaglio, con appena due GP mancanti. Fernandez non farà un altro errore (almeno questo è l’obiettivo), Ogura è pronto a stringere nuovamente i denti ed a chiudere alla bell’e meglio in caso di difficoltà.

Malesia determinante? Forse no

Visto il margine minimo, potrebbe servire l’ultimo round a Valencia per decidere chi sarà il nuovo re della Moto2. Augusto Fernandez di sicuro farà di tutto per evitare un altro GP come quello appena concluso. “Non è davvero il finale in cui speravo” ha ammesso il #37. “È stata una caduta strana, ma sono cose che capitano. Certo mi fa arrabbiare, stavamo lottando per il podio e c’erano punti importanti in ballo.” Ma è pronto per rifarsi immediatamente. “Abbiamo le idee chiare, siamo pronti per lottare e voglio farlo per la vittoria nelle prossime gare.” Guanto di sfida per Ai Ogura, come detto ora passato al comando ma egualmente deluso del suo GP. “Poco da dire, ho solo cercato di rimanere in sella per 25 giri” è il commento amaro. “Dopo pochi giri ho capito che non ero in grado di lottare per le prime posizioni. Mi sono detto quindi che dovevo pensare a finire la gara. Sono stato fortunato, l’11° posto è arrivato solo perché sono caduti in tanti.” Una buona dose di autocritica quindi, ma motivazione immutata verso i prossimi GP. “Serve anche fortuna quando stai lottando per il titolo. Ora pensiamo a Sepang, una pista più adatta al mio stile di guida.”

Foto: Red Bull KTM Ajo