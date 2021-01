MotoGP, WorldSBK, BSB, Endurance CIV, CEV, MotoAmerica, MXGP: tutte le gare del 2021 raccolte in un unico calendario (pdf scaricabile) per voi!

Il 2021 è appena iniziato, ma è già il momento di pensare alle gare dei vari campionati: MotoGP, WorldSBK, BSB e tanto altro oltre a CIV, CEV, MotoAmerica, MXGP e Mondiale Endurance. Come ogni anno non sarà semplice riuscire a gestire i weekend tra le varie categorie, ma con un po’ di organizzazione nulla è impossibile! Ad inaugurare l’anno in corso sarà la Superbike con i test a Jerez il 20 e 21 gennaio, mentre a febbraio toccherà alla MotoGP scendere in pista a Sepang.

A marzo si comincerà a fare sul serio: il circus del motomondiale farà tappa in Qatar per il primo Gran Premio stagionale, Covid-19 permettendo. Ricordiamo infatti che i calendari attualmente previsti sono tutti provvisori e soggetti a modifiche a seconda di come cambierà la situazione legata al Coronavirus. Se tutto dovesse andare secondi i piani, marzo segnerà dunque l’inizio ufficiale delle competizioni.

Nel mese successivo invece toccherà al resto del plotone, con la prima gara in Superbike ad Assen, ma anche la 24h di Le Mans per quanto riguarda il Mondiale Endurance. Contemporaneamente avremo l’inizio di CIV, CEV, MotoAmerica e MXGP; un aprile fitto sul lato due ruote, che vivrà appuntamenti importanti sotto ogni fronte. La stessa sinfonia si ripeterà per i mesi successivi, dove ogni weekend non mancheranno competizioni ufficiali in tutto il globo.

SCARICA IL NOSTRO CALENDARIO IN PDF

Abbiamo allora cercato di darvi una mano, riunendo settimana per settimana tutte le gare che verranno corse nell’arco dei singoli weekend. Con il nostro calendario sarà possibile consultare quali categorie correranno in contemporanea, aiutandovi così a gestire al meglio gli appuntamenti. Chiaramente per quanto riguarda ogni variazione vale il discorso fatto inizialmente: si tratta di un calendario provvisorio soggetto a modifiche a seconda degli sviluppi che avrà la pandemia globale.

La stagione 2021 non è ancora iniziata, ma ci stiamo già preparando al meglio per vivere un’annata che si preannuncia intrigante con la speranza di tornare a vivere le competizioni in modo “normale”, anche se al momento la strada non sembra semplice. Nel frattempo, possiamo già cominciare a cerchiare gli appuntamenti che più vi interessano grazie al nostro calendario, che vi lasciamo qui di seguito.

Potete scaricarlo cliccando qua!