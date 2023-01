Nello Pagani, pilota e gentiluomo primo italiano Campione del Mondo

Si chiamava Cirillo Pagani ma per tutti era semplicemente Nello. Era raffinato, elegante, in pista e nella vita. Sembrava un baronetto ma in realtà era un fulmine, soprattutto sul bagnato. Corse a lungo sulla Guzzi e la Gilera ma concluse la carriera nel Motomondiale su una MV Agusta.

Nato a Milano nel 1911, iniziò a gareggiare molto presto, ad appena 16 anni su una Orione 125. Nel corso della sua lunghissima carriera collezionò oltre 300 successi. Nel 1933 vinse il primo dei suoi cinque titoli italiani. Venne poi mandato al fronte, alla Guerra d’ Africa. Al suo ritorno collezionò gli altri titoli italiani: tre nella 250 e due nella 500.

Nel 1949 nacque il Campionato Mondiale. Nello Pagani aveva già 38 anni, gli altri piloti erano più giovani ma lui aveva qualcosa in più. Gareggiò sia nella classe 125 che nella 500 su una FB Mondial. In 125 Pagani vinse in Svizzera ed in Olanda ma fu decisivo il quinto posto a Monza. Divenne quindi il primo italiano Campione del Mondo, dopo una bella lotta con il cesenate Dario Ambrosini, su Benelli. Quell’anno però si era concentrato soprattutto sulla classe 500. Gareggiava sulla Gilera ed era lì che aveva conquistato i risultati migliori: due vittorie, un terzo posto ed un quinto. Aveva praticamente vinto il titolo però il commissari assegnarono il punto del giro veloce a Leslie Graham. A detta di tutti fu un errore ma all’epoca gli strumenti elettronici erano rudimentali. Lui la considerò un’ingiustizia ma accettò il secondo posto e voltò pagina.

Nel 1950 partecipò al Motomondiale ma anche al Gran Premio di Svizzera di Formula 1 su una Maserati. Non brillò ma visse delle emozioni che custodì per sempre nel cuore. Gareggiò poi nel Motomondiale fino all’età di 44 anni. Non vinse altri titoli iridati ma salì sul podio in diversi Gran Premi classe 500. A 55 anni partecipò al Giro Motociclistico d’ Italia su una Norton Atlas 750 conquistando l’ultimo successo della sua splendida carriera.