Mugello senza Valentino Rossi: di che colore saranno le tribune?

Il Mugello sarà ancora “Mugiallo”? Probabilmente si. Con la cerimonia per il ritiro del 46 di Valentino Rossi, tantissimi sono presenti con le loro bandiere gialle. Il 2022, d’altra parte, è un anno un po’ di transizione a livello di tifoserie. Ultimamente sta esplodendo la “Bestia Mania” e ciò ha preso alla sprovvista i dirigenti dell’Enea Bastianini Official Fans Club.

Il club di Enea al Mugello ci sarà ma in forma ridotta. Nelle ultime settimane c’è stato un boom di adesioni che ha scombussolato i loro piani. Il Bastianini Official Fans Club ha ricevuto più iscrizioni di quante ne ricevesse normalmente in un anno e i responsabili stanno facendo fatica a seguire tutto. Per il Mugello non hanno organizzato nulla di particolare mentre a Misano avranno una tribuna dedicata e stanno ideando tante iniziative. Si concentra sull’appuntamento di Misano anche l’Official Fans Club Marco Bezzecchi.

Diversa la situazione del Pecco Fan Club che a Mugello è presente nel prato zona Scarperia-Palagio con uno stand in cui è possibile tesserarsi a condizioni vantaggiose. I ragazzi del club hanno invitato i fans a colorare di rosso il famoso “Mugiallo” e saranno molti attivi con striscioni ed iniziative varie a tema “Gofree” e “Nuvola Rossa”.

Per quanto riguarda i piloti stranieri, al Mugello ci sarà, in forma ufficiale, l’Official Fan Club Marc Marquez. I tifosi dell’asso spagnolo si ritrovano nella Tribuna Materassi.

In Moto2, Celestino Vietti non ha un Fans Club ma ha comunque tantissimi tifosi. Ci sono invece il Fan Club Tony Arbolino, il Fan Club Alessandro Zaccone ed i sodalizi di altri piloti italiani.

In Moto3, è attivo il Dennis Foggia Fans Club ma per il Mugello non è riuscito ad organizzare pulman o iniziative particolari, sicuramente lo farà per le prossime gare.

Per quanto riguarda la MotoE. Al Mugello sono presenti “I Rapaci ” del Kevin Zannoni Official Fans Club. Seguono il pilota romagnolo su ogni circuito con bandiere, striscioni e tante delizie per il palato.

Foto Facebook Pecco fans Club