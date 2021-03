Valentino Rossi ed il ricordo di Fausto Gresini. "Lo conoscevo praticamente da sempre." Le dichiarazioni del neo pilota Petronas Yamaha SRT.





Nel corso del meeting online seguito alla presentazione di Valentino Rossi con Petronas, c’è stato spazio anche per il ricordo di Fausto Gresini. Pilota prima ed a capo di un team poi, diventato col tempo una parte importante del paddock del Mondiale MotoGP in entrambi i ruoli. A 60 anni ed in piena salute se n’è andato per quello che fa più paura attualmente, il Coronavirus. Un duro invito a non abbassare la guardia in questo periodo che stiamo vivendo.

“Ti dimostra che per il Covid si può morire” ha sottolineato Valentino Rossi. Che ricorda Gresini “Da quand’ero piccolino, lo vedevo lottare per il mondiale, ma anche quando andavamo a fare le vacanze con i piloti. Quindi da sempre.” Un avversario poi da team manager in alcune stagioni, una persona che si occupava di giovani talenti, insomma un riferimento nel paddock del Motomondiale. Le dichiarazioni del neo pilota Petronas SRT nel video in alto.

“Negli occhi la voglia di un ragazzo”

Loris Capirossi, ex avversario, ha spiegato perchè Valentino Rossi è ancora nella mischia alla bella età di 42 anni. “Negli occhi ha ancora la voglia di un ragazzo, per farlo smettere dovranno stracciare la licenza…”

