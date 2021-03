VIDEO Ruben Xaus: “Bastianini talento irruento, Marini analitico”

Enea Bastianini e Luca Marini hanno chiuso i primi giorni di test da piloti MotoGP. Ruben Xaus analizza quanto fatto dai suoi piloti.





Questi tre giorni appena conclusi in Qatar sono stati l’occasione per vedere all’opera anche i rookie MotoGP. Come Enea Bastianini e Luca Marini, le due new entry in Ducati Esponsorama. Una scivolata senza conseguenze per il campione Moto2 in carica, qualche problema dovuto alla sua altezza invece per il collega. Nel video Ruben Xaus ha tracciato un bilancio più che positivo dei suoi due nuovi piloti.

“Luca è uno che analizza tutto” ha sottolineato il boss Esponsorama Racing. “Ci mette di più ad arrivare ad una certa situazione, ma ha più sicurezze.” Riguardo poi al #23, “Enea è più irruento, più selvaggio, com’ero io! Ha un talento straordinario.” Ma ciò che rimarca di più Xaus è che “Uno può aiutare l’altro. Questo binomio può diventare un team d’eccellenza.”

Prossima fermata: di nuovo il Qatar

Non passerà molto tempo per rivedere i due nostri portacolori in azione. Due giorni di ‘pausa’ ed ecco che da mercoledì il circuito di Losail accoglierà nuovamente i piloti MotoGP per tre giorni di test, stavolta validi per tutti. L’ultima possibilità per provare novità ed aggiustamenti, prima di cominciare a fare sul serio per la stagione 2021, con il doppio round inaugurale proprio in Qatar.

Foto: motogp.com