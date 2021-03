Ecco le immagini video del day-1 dei test MotoGP a Losail. Il francese davanti a tutti, bandiera a scacchi alle 19 italiane





Dopo lo shakedown, i piloti MotoGP iniziano a fare sul serio. Oggi il tracciato di Losail, sferzato ancora dal vento, ha accolto tutti i ragazzi della classe regina. Fin dal mattino c’è stato l’esordio in Honda di un sorridente Pol Espargaró. Primi giri importanti, certo c’è da lavorare in primis per rendere la RCV “più sua”. Debutto con i colori LCR per Alex Márquez (una caduta a referto per lui) dopo l’anno da rookie in Repsol Honda. Esordio con Tech3 per Danilo Petrucci, mentre Miguel Oliveira veste per la prima volta i colori del team ufficiale KTM.

In casa Ducati s’è già vista qualche novità con Michele Pirro durante lo shakedown (qui il focus). Oggi non manca anche l’esordio per Jack Miller e ‘Pecco’ Bagnaia con i colori del team factory, più Johann Zarco con Pramac, affiancando i tre rookie (ieri un incidente per Martín, oggi scivolata per Bastianini). Due moto diverse per i piloti Aprilia, si lavora sul motore ma non solo. Ricordiamo che è l’unico team ancora con concession. Interessante vedere Aleix Espargaró ben in alto, mentre Lorenzo Savadori continua il suo processo di apprendistato. Prima occasione anche per vedere Valentino Rossi con i colori Petronas, mentre Fabio Quartararo è al debutto con Monster Yamaha.

La classifica provvisoria

Foto: motogp.com