VIDEO Lucio Cecchinello: “Fausto Gresini un riferimento per tutti noi”

Le parole di Lucio Cecchinello in memoria di Fausto Gresini. Le sue capacità come pilota ed imprenditore, più un aneddoto. Il ricordo del boss LCR Honda.





Giornata di lutto per il motorsport, che oggi ha salutato Fausto Gresini. Una cerimonia privata svolta a Imola, sua città natale, con tutte le restrizioni del caso vista la situazione sanitaria attuale e le misure messe in atto. Chi ha potuto non è mancato di persona, altri invece hanno potuto assistere via streaming. Tra i presenti c’era anche Lucio Cecchinello, boss del team LCR Honda in MotoGP.

“Ha avuto il pregio di portare in alto i team satellite” ha dichiarato l’ex pilota veneto. Sottolinea così le competenze di Fausto Gresini sia a livello imprenditoriale che sportivo, oltre ad “Avere cura dei suoi dipendenti”. Non dimentica anche l’emozione di quando si è ritrovato a sfidare in pista quel pilota di cui aveva il poster in camera… Le sue dichiarazioni nel video in alto.

Foto: @lcr_team