Jack Miller regala spettacolo a Sepang. Ecco lo stoppie con cui il pilota australiano ha chiuso la seconda giornata di test ufficiali MotoGP.

VIDEO Jack Miller, che stoppie!

La seconda giornata di test MotoGP a Sepang è stata a lungo dominata da Jack Miller, solo all’ultimo superato da Fabio Quartararo. Il pilota australiano però ha voluto iniziare a regalare qualche ‘suo’ momento in questo 2020. Ecco le immagini dello stoppie di cui si è reso protagonista una volta tornato in pit lane. Non l’unico, visto che poco prima si era esibito anche in pista, sotto lo sguardo di Jorge Lorenzo al muretto.

In giornata, Jack Miller ha anche fatto registrare la velocità di punta più alta, ben 338.5 km/h. Un gran balzo rispetto ai 333 km/h del Gran Premio MotoGP 2019, ben sette in più del secondo classificato Andrea Dovizioso. L’amico Cal Crutchlow ha voluto darne una spiegazione, ovviamente a modo suo. “Il limitatore di velocità è circa due metri all’interno della zona di frenata. Il motivo per cui Jack è così veloce rispetto agli altri è perché ha le p***e più grandi!”