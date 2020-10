VIDEO MotoGP: highside per Quartararo nelle FP3, nessuna frattura

Fabio Quartararo, violento highside nelle FP3. Forti dolori all'anca, ma nessuna lesione per il leader MotoGP. Le immagini dell'incidente.

Terzo turno di prove libere con un bel botto per Fabio Quartararo, ma fortunatamente nessuna lesione. Da Petronas Yamaha SRT arrivano buone notizie: il pilota francese avverte forte dolore all’anca, ma i raggi hanno escluso lesioni. L’attuale leader MotoGP torna quindi presto nel suo box, sostenendosi con una stampella per camminare. L’incidente è stato comunque importante e si sente.

VIDEO Violento highside per Fabio Quartararo nelle FP3

Un sospiro di sollievo per pilota e squadra, il fine settimana MotoGP quindi può continuare. Si tratta del secondo incidente in due giorni per #20, fortunatamente senza lesioni più serie. Nonostante tutto, Quartararo accede alla Q2 con il terzo miglior crono combinato, dietro ai compagni di marca Maverick Viñales e Franco Morbidelli.

Foto credits: Dorna Sports