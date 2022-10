Giochi di squadra, sì o no? L’argomento sta infiammando paddock e tifosi del Motomondiale, ancora di più dopo il GP in Thailandia. Ducati in particolare è al centro dell’attenzione dopo il podio (o anche di più?) perso da Johann Zarco a vantaggio di Pecco Bagnaia, ora a -2 dal leader Quartararo. Ma nel team satellite Pramac c’era davvero poca soddisfazione dopo quel GP. Non certo per quanto fatto dal suo pilota, quanto piuttosto per alcune “dritte” ricevute riguardo come comportarsi con il pilota di punta di Borgo Panigale.

VIDEO Pramac Racing e Ducati factory, tensione dopo il GP

Un nuovo video pubblicato da motogp.com, che vi mettiamo qui in alto, lascia supporre questo scenario e nemmeno in maniera troppo velata. A partire da un “L’avevo già detto loro” di Davide Tardozzi poco dopo il taglio del traguardo. Segue poi l’amaro “Poteva vincere!” rivolto a proprio a Tardozzi, recatosi nel box Pramac a corsa conclusa, che spiega chiaramente lo stato d’animo della squadra di Zarco. Il “Mi dispiace, davvero” detto poco dopo da Gigi Dall’Igna conferma ancora di più la situazione. Un clima tutt’altro che disteso in casa Ducati…

Foto: motogp.com