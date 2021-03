Franco Morbidelli miglior pilota Yamaha nel primo giorno di Test MotoGP a Losail. Il pilota Petronas SRT firma il settimo crono assoluto.





Franco Morbidelli in azione nella prima giornata di Test MotoGP in Qatar. In queste immagini trasmesse da Sky Sport possiamo ammirarlo in azione per la prima volta in questa stagione 2021. Settimo crono assoluto del sabato, ma si conferma il pilota più veloce del marchio Yamaha. In sella alla sua YZR-M1 firma il suo miglior crono in 1’55″1 e conclude la bellezza di 61 giri, il secondo più “stakanovista” dopo l’ex compagno di box Fabio Quartararo (69 giri). Il vicecampione del mondo non ha dimenticato il suo ottimo feeling con la moto e si candida tra i protagonisti della prossima stagione sfoggiando anche un buon ritmo.

Alla vigilia del test MotoGP a Losail ha incassato anche gli apprezzamenti di Jorge Lorenzo. “Franco Morbidelli ha una buona occasione per lottare per il campionato. L’ha già dimostrata lo scorso anno dopo un 2019 oscurato dalla velocità di Quartararo. Penso che ora che ha ritrovato serenità e fiducia possa essere pericoloso, perché è molto costante“. L’italobrasiliano ha condiviso per la prima volta il box Petronas SRT con Valentino Rossi che però si concentra sulle novità apportate dalla casa di Iwata sulla sua M1 factory. Lavoro differenziato per i due amici di Tavullia che presto si ritroveranno spalla a spalla per contendersi le posizioni…