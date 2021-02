Paolo Beltramo, decano della MotoGP, ricorda Fausto Gresini pilota e poi team manager. Un campione che lascia un segno indelebile nel motorsport





Il 23 febbraio 2021 rimarrà nel cuore e nella mente soprattutto di tutti coloro che hanno conosciuto Fausto Gresini in anni di MotoGP. Tanti omaggi, molti ricordi, parole commosse per il due volte iridato 125cc e team manager di successo. Un esempio è Paolo Simoncelli, ma anche Paolo Beltramo, giornalista per anni al seguito del Motomondiale, ha voluto ricordare la carriera dell’ex pilota classe 1961 originario di Imola.

Il valore delle corone mondiali nella ottavo di litro, l’aiuto a Loris Capirossi nel ’90… Oltre alla continuità tra quello che era stato il Fausto Gresini pilota ed il successivo ruolo di team manager. Nel complesso Beltramo traccia il quadro di una persona sempre disponibile, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle corse, e non solo per i risultati in pista nella sua doppia veste. Il suo ricordo nel video in alto.

Foto: Sky Sport MotoGP