Il Circuit de Barcelona-Catalunya ha completato i lavori alla rinnovata curva 10. Le immagini dell'attività svolta e del suo nuovo aspetto.

Conclusi ufficialmente i lavori al Circuit de Barcelona-Catalunya. La tanto discussa curva 10 è stata sistemata, con soprattutto una via di fuga molto più ampia rispetto alla versione precedente. Anzi possiamo dire che è già stata addirittura ‘inaugurata’ con l’attività in pista, anche se con piloti del mondo delle quattro ruote. Ma il Mondiale MotoGP ora ha il suo tracciato rimesso a nuovo in vista dell’evento del sei giugno prossimo. Ammesso che il Gran Premio catalano rimanga confermato per quella data… Qui il calendario provvisorio.

Ecco quindi la novità del tracciato, che sostituisce così quello che veniva definito un punto critico. Ricordiamo anche alcuni incidenti eclatanti, su tutti quello del 2019 con lo ‘strike’ di Jorge Lorenzo, coinvolgendo Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Maverick Viñales. O quello del 2016, con l’allora ducatista Andrea Iannone protagonista dell’incidente che ha messo KO anche Lorenzo. Sarà interessante sentire i primi commenti da piloti del Mondiale MotoGP, che da tempo chiedevano una risposta in tal senso.

Foto: Circuit de Barcelona-Catalunya