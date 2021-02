Marc Márquez ha parlato della sua situazione per la prima volta in questo 2021. Le sue dichiarazioni in italiano dopo la presentazione Repsol Honda.





Il ritorno in MotoGP di Marc Marquez richiede ancora tempo. Lo sa bene in primis il pilota, che non vuole ripetere gli errori commessi, ma soprattutto vuole tornare nelle giuste condizioni fisiche. Il Mondiale MotoGP e tutti i rivali lo attendono, ma il pluricampione di Cervera ci va con i piedi di piombo. L’obiettivo primario infatti è uno solo, ovvero recuperare la forma fisica per tornare a guidare la sua Honda.

A questo seguirà il divertimento in sella, infine la ricerca del livello di competitività precedente il suo infortunio. Intanto Marc Marquez ha confermato la sua assenza nei test in Qatar, da vedere per le prime gare della stagione. “Coi dottori sono stato chiaro: mi dovete dare l’ok per un’altra caduta” ha sottolineato. Ecco le dichiarazioni in italiano durante il meeting online seguito alla presentazione ufficiale.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: Repsol Honda Team