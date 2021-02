VIDEO Loris Capirossi: “Fausto Gresini era una persona piena di vita”

Loris Capirossi ricorda Fausto Gresini nel giorno dell'ultimo addio. Con un pensiero anche a chi è nella stessa situazione a causa della malattia. Le sue parole.





Questa mattina l’ultimo saluto a Fausto Gresini, scomparso nei giorni scorsi a 60 anni. Una battaglia purtroppo persa contro il Covid-19 che ha privato il team omonimo nel Motomondiale del suo capo. Per le restrizioni dovute alla situazione sanitaria attuale chiaramente la cerimonia si è svolta in maniera differente, trasmessa anche in diretta streaming per chi volesse ‘partecipare’, seppur in altro modo. Tra chi ha voluto ricordarlo non è mancato Loris Capirossi.

“Un giorno che volevo non capitasse mai” ha commentato il più giovane iridato di sempre. Un pensiero va anche tutte le persone che stanno soffrendo per lo stesso virus, così come le loro famiglie, esprimendo tutta la sua vicinanza. Quella tra ‘Capirex’ e Fausto Gresini è stata una conoscenza, poi diventata forte amicizia, durata ben 35 anni. Il commosso ricordo nel video in alto.

