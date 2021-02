Johann Zarco pronto ad essere protagonista in quest'annata MotoGP 2021. "Supporto quasi ufficiale, possiamo fare bene." Le sue dichiarazioni.





Johann Zarco vuole sfruttare appieno l’occasione in Pramac Racing. Dopo la ‘rinascita’ nella stagione MotoGP 2020, c’è tanta voglia di confermare le buone sensazioni in sella alla rossa di Borgo Panigale. Stavolta avrà a disposizione un supporto quasi ufficiale, si alza quindi l’asticella per quanto riguarda gli obiettivi stagionali.

“Grazie a Ducati sono tornato ad un bel livello” ha sottolineato l’ex bicampione Moto2 nel corso della presentazione. E dopo i tanti vincitori diversi visti l’anno scorso, è convinto: può inserirsi anche lui in quella lista. Le dichiarazioni di Johann Zarco nel corso dell’evento svolto questo pomeriggio nel video qui in alto.

