VIDEO Le Honda vincenti nel Motomondiale, tra 500cc e MotoGP

Honda, una lunga storia di successi in classe regina. Nel video ecco le diverse livree delle moto vincenti per la casa dell'ala dorata tra 500cc e MotoGP.





Presentato oggi il Repsol Honda Team per la stagione MotoGP 2021. Con Pol Espargaró e Marc Márquez, la casa dell’ala dorata vuole riprendere il filo di una lunga storia mondiale ricca di successi. Mezzi dalle tante livree differenti, cominciando dalla 500cc negli anni ’60 fino alla MotoGP dei giorni nostri, quella presentata stamattina con cui dare l’assalto al Mondiale di quest’anno.

Prima della lista la RC181 del primo titolo costruttori nel 1966, quella dell’esordio Honda in classe regina. Non dimentichiamo le diverse livree adottate da Valentino Rossi nei suoi anni gloriosi con la casa dell’ala dorata. A referto certo anche le RCV degli iridi di Nicky Hayden e Casey Stoner, per finire con quelle di Marc Márquez.