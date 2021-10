Valentino Rossi spiazza la conferenza: “C’è una ragazza nuda dietro di te”

Simpatico siparietto durante la videoconferenza di Valentino Rossi al termine della gara di Misano. Alle spalle di un giornalista succede l'impensabile...

L’emergenza Covid costringe ancora alle teleconferenza via Zoom. Dopo il Gran Premio di Misano-2 Valentino Rossi ha rispettato l’appuntamento, nonostante i tanti impegni del week-end in cui ha dato l’addio al pubblico italiano. Ha corso la sua ultima gara sul tracciato di casa, anche se forse non sarà l’ultima apparizione in loco. Perché la passione per la MotoGP porterà nostalgia e ci saranno tante possibilità di girare come wild card. Anche in una giornata nostalgica come quella di domenica, il campione di Tavullia non ha perso il suo indelebile sorriso.

All’inizio della conferenza a distanza si è verificato un simpatico incidente. Valentino Rossi aveva davanti agli occhi lo schermo con i giornalisti collegati, alcuni in sala stampa del circuito altri a casa. Esistono varie possibilità di sfondo virtuale, ma uno dei partecipanti non ha ritenuto opportuno utilizzarlo. Ad un certo punto sua moglie attraversa in intimo la webcam suscitando qualche risata. E il 42enne pilota della Yamaha non manca di notarlo a gran voce. “Ehi, c’è una ragazza nuda dietro di te (ride)! Con una maglietta rossa (ride)!”.

Il bilancio di gara

Chiusa la parentesi extra-MotoGP… il Dottore analizza la sua prestazione in pista come se nulla fosse accaduto. “Sono molto felice perché era il modo migliore per dire ciao. Non volevo fare una brutta gara e rimanere indietro, quindi ho cercato di rimanere concentrato. Partire dal fondo della griglia è sempre difficile, ma mi sono trovato bene con la moto e con le gomme. Sapevo che se fosse stato completamente asciutto, il mio potenziale sarebbe stato migliore. E sono stato in grado di fare alcuni sorpassi e combattere negli ultimi giri. Alla fine arrivo tra i primi 10, e questo è il modo migliore per salutare il pubblico, perché c’era un’atmosfera fantastica intorno alla pista, con molte persone, molti fan e il sole. Quindi sono felice: è stato bello ed è stato molto commovente“.

