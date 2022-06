Valentino Rossi, senti Jorge Lorenzo: “Mi ha aiutato ad essere più forte”

Nel paddock del Mugello c’era anche Jorge Lorenzo in veste di inviato di DAZN. Il cinque volte iridato ha assistito anche al ritiro del numero 46 da parte di Valentino Rossi e, dopo anni di rivalità in pista, tra i due si è instaurato un rapporto amichevole. Tanto che nell’ultima edizione della “100 Km dei Campioni” anche il maiorchino ha calcato per la prima volta il terreno del Ranch di Tavullia. Entrambi hanno preso la strada delle corse automobilistiche e non è da escludere che un giorno potrebbero ritrovarsi da rivali sullo stesso tracciato.

Jorge all’ombra di Vale

Al termine dell’onorificenza dedicata a Valentino Rossi, il pentacampione ha ricordato gli anni d’oro del Dottore e le tante sfide a suon’ di carenate e battibecchi a distanza. “Più che imparare, Valentino mi ha aiutato a diventare più forte, perché stando accanto a lui, che è così mediatico e tutti i riflettori e le attenzioni sono puntati su di lui quando si è ai box, non è facile non sminuirsi un po’. Sicuramente i piloti meno forti mentalmente hanno avuto difficoltà – ha sottolineato Jorge Lorenzo -. Sono diventato forte in questo perché sono sempre stato nell’ombra dei media, come è logico. E poi, tecnicamente, ho imparato dei trucchi, in frenata, per sollevare la moto più agevolmente…“.

L’eterna giovinezza del Dottore

La carriera del Dottore si è conclusa alla fine della stagione MotoGP 2021, al termine di un campionato tutto in salita, in cui ha dovuto arrancare per piazzarsi tra i primi dieci. “Arriva un punto in cui ha smesso di divertirsi per via dei risultati. Una cosa è doversi sacrificare ma lottare per vincere, un’altra è sacrificarsi per essere tra i primi 15. È lì che è finito il divertimento per lui“. Una nuova vita ha atteso Valentino Rossi fuori dal paddock. Meno di tre mesi fa è diventato babbo e ha esordito nel Fanatec GT WCE. “Lo vedo sempre giovane e con la faccia da bambino, penso che sarà sempre un Peter Pan. E ora corriamo in macchina“.

Valentino Rossi eroe della MotoGP

Fino a qualche anno fa mai avrebbe teso la mano a Valentino Rossi, ora Jorge Lorenzo ne tesse le lodi e si dice d’accordo con il ritiro del numero 46. “Credo che nessuno avrebbe osato usare il 46, perché essere più importanti di ‘Vale’ nel motociclismo è praticamente impossibile. È un pilota super leggendario. Senza dubbio il pilota più carismatico di tutti i tempi. Ha fatto la storia, ha commosso le masse, ha aiutato il motociclismo a crescere e, senza dubbio, se lo merita“