Valentino Rossi “scende” da Tavullia: Pesaro aspetta la ‘MotoGP Legend’

Il giorno del casco da record è arrivato per Valentino Rossi, leggenda della MotoGP che continua a mietere premi e riconoscimenti dopo l’addio al Motomondiale. Ma non alle corse, perché il 43enne di Tavullia ha intrapreso una nuova avventura nel GT WCE a bordo di una Audi R8. Nell’ultimo round a Misano (30 giugno-3 luglio) ha ricevuto un autentico bagno di folla per il suo ritorno a casa, ma stavolta con le quattro ruote. “Tornare a correre a Misano è stato bellissimo per diversi motivi. Primo perché nella gara della domenica siamo andati forte e abbiamo chiuso quinti, che è il nostro miglior risultato in una gara sprint. Ma soprattutto per lo speciale supporto di tutti i miei tifosi che erano li, che hanno sfidato il caldo infernale per venire a salutarmi. Grazie a tutti – ha commentato il Dottore – è stato emozionante e scusate il ritardo“.

Un casco speciale per Valentino Rossi

Lunedì 25 luglio sarà un altro giorno speciale per Valentino Rossi, a cui il Comune di Pesaro dedicherà un casco gigante in piazzale D’Annunzio, lungo viale Trieste. A fianco sorgerà una minipista di kart che è già stata allestita, ma saranno in tanti ad attendere l’uscita in pubblico della ‘MotoGP Legend’. La scultura è stata realizzata in stretta collaborazione con la VR46, come spiega Alberto Tebaldi a ‘Il Resto del Carlino’. “Come VR46 e come titolari di tutti i diritti abbiamo ricevuto e accolto la proposta avanzata dal sindaco Ricci rilasciando tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari. E controllando che l’opera fosse realizzata nel rispetto di tutti i particolari dando anche gli opportuni consigli“.

Pesaro vuole rendere un lodevole tributo a Valentino Rossi per quanto fatto non solo in termini sportivi, ma anche per il suo territorio. La VR46 è rimasta a stretto contatto con le aziende coinvolte nella realizzazione del casco, affinché tutto risultasse quanto più vicino all’originale. Sarà la prima volta che il nove volte iridato “scende” da Tavullia per una cerimonia del genere, Pesaro si prepara ad accoglierlo al meglio e cercando di evitare ogni possibile disagio al traffico urbano. La prossima settimana l’ex pilota MotoGP parteciperà alla 24 Ore di Spa in Belgio, realizzando uno dei più grandi sogni della sua vita. Un eventuale podio sarebbe un’altra pagina di storia da aggiungere alla sua lunga enciclopedia.