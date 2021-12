Valentino Rossi, ritorna lo striscione a Tavullia: Vittorio Sgarbi sta con lui

Lo striscione per Valentino Rossi ritornerà nel cuore di Tavullia. La sindaca e Vittorio Sgarbi si schierano a spada tratta in suo favore.

Arrivano i campioni per la 100 Km al Ranch di Tavullia, in città rispunta lo striscione “Forza Vale”. La sindaca Paolucci non si arrende dopo l’esposto alla Soprintendenza. Come riferito dal quotidiano locale ‘Il Resto del Carlino’ la prima cittadina è stata chiamata dalla funzionaria Simona Guida e dalla neo soprintendente Cecilia Carlorosi. “Ho potuto parlare con la Soprintendente – dice Francesca Paolucci – che si è resa disponibile a studiare, insieme agli uffici del Comune, una soluzione in grado di valorizzare storia e identità di Tavullia, in relazione a Valentino Rossi“.

Fino a pochi giorni fa lo striscione era appoggiato con delle funi sulle mura medievali del borgo. Dopo l’esposto di una cittadina i funzionari del Comune hanno deciso di rimuoverlo in attesa di chiarimenti, ma tra la comunità di Tavullia serpeggiava un certo malumore. A rendere grande questo paese di 8mila abitanti è stato e continua ad essere Valentino Rossi. Per risolvere il problema si sta ipotizzando di reggere lo striscione con una doppia gru staccata dalle mura e con una serie di impalcature.

L’intenzione della sindaca e della stragrande maggioranza dei cittadini è chiara: lo striscione deve ritornare a campeggiare. Soprattutto in vista di questo week-end che vedrà impegnati decine di piloti al Ranch di Valentino Rossi per la 100 Km dei Campioni. “Valentino Rossi – aggiunge Francesca Paolucci – prima di essere un fenomeno è un elemento identitario di questo territorio. In questi giorni abbiamo raccolto tanti incoraggiamenti e, tra questi, anche quello di Vittorio Sgarbi che ha preso a cuore la vicenda e ci ha testualmente dichiarato: ‘Sgarbi sta con Vale’”. Non è da escludere che la sindaca contatti direttamente il ministro Dario Franceschini se la situazione non dovesse risolversi.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri