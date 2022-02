Valentino Rossi ritorna in pista: gioia Luca Marini a Mandalika

Valentino Rossi lunedì 14 febbraio sarà in pista con l'Audi GT3 per il primo test 2022. Da Mandalika arriva la prima gioia per il suo team MotoGP e porta la firma del fratello Luca Marini.

La prossima settimana potrebbe regalare due grandi emozioni a Valentino Rossi. Lunedì 14 esordio stagionale sulla Audi R8 LMS GT3 al Paul Ricard. L’impegno sembrava destinato a saltare per l’imminente nascita di sua figlia. Per Francesca Sofia Novello la scadenza naturale è prevista a fine mese, ma la nascita potrebbe avvenire con qualche giorno di anticipo.

Ha confermato la presenza nel test sulle quattro ruote con il team belga WRT. Primo passo verso l’esordio nel GT World Challenge Europe: prima gara a Imola nel week-end del 3 aprile. Il 24 febbraio alle ore 12 ci sarà anche lui alla presentazione del team Mooney VR46, impegnato in MotoGP e Moto2 nella stagione 2022. E intanto da Mandalika a Tavullia arriva sicuramente una grande notizia nella giornata di sabato. Il best lap di Luca Marini nella seconda giornata di test in Indonesia avrà fatto sorridere Valentino Rossi, da sempre sostenitore di suo fratello.

Un lampo da Mandalika

Dopo un inizio difficile nel test in Malesia, con il capotecnico David Munoz positivo al Covid e una prima giornata quasi interamente ai box per problemi tecnici, Luca Marini si prende il meritato riscatto. Migliora il feeling con la sua Ducati Desmosedici: “Questa moto è meglio, credo che la Ducati abbia fatto un gran lavoro e trovato un potenziale maggiore. Mi piacerebbe avere più feeling sull’anteriore, ma sono dettagli. Sono molto soddisfatto e credo che potrò fare bene tutta la stagione, andare forte ovunque“.

Nel test dello scorso a novembre aveva provato la GP21, in Malesia finalmente è salito in sella alla moto factory. Nel campionato MotoGP 2021 ha dovuto fare i conti con problemi di ergonomia e preparazione atletica, stavolta ogni tassello è incastrato correttamente. “Se parliamo di ergonomia sono peggio di Jorge Lorenzo (ride). Chiedo tante cose alla Ducati e me le danno. In questa GP22 c’è più spazio e mi sento un po’ meglio, ma spero di avere qualcosa di nuovo per il Qatar per sentirmi meglio in sella“. Il fratello di Valentino Rossi detta la ricetta per rendere questa Ducati ancora migliore: “Dobbiamo trovare un compromesso migliore con il freno motore. In MotoGP è importante frenare molto forte, sia per sorpassare un altro pilota che per fare un buon tempo, perché ora i tempi si fanno in entrata e non in uscita di curva“.

