Valentino Rossi ricorda Maradona: “Una vita al limite, è il più grande”

Valentino Rossi ricorda l'amico Diego Armando Maradona e pianifica il futuro: 100 Km al Ranch, 12 Ore del Golfo e scelte per il futuro endurance.

Valentino Rossi lascia Milano e l’Eicma dopo la comparsa dinanzi al suo pubblico. Ultima uscita in pubblico del 2021 per la leggenda della MotoGP. “Bello, grande emozione vedere tanti tifosi. Un vero peccato per il tempo che era brutto, pioggia e freddo, sono stati coraggiosi“. Sul palco le sue quattro Yamaha iridate, sotto di lui una marea di fan con gli ombrelli, che non si sono certo arresi sotto la pioggia che non ha cessato un attimo. “Non mi hanno mollato neanche oggi, bello avere il supporto per tutta la carriera, vedere le piste colorate di giallo. Mi ha sempre dato la carica“.

I prossimi impegni di Vale

Undici giorni dopo il Gran Premio di Valencia, Valentino Rossi inizia a pensare di non essere più un pilota della MotoGP. Ma forse se ne renderà conto solo agli inizi di marzo, quando scatterà il Mondiale. “A Valencia ho fatto un week-end più normale possibile, speravo di fare una gara decente ed è stato bello così. Ti capita di essere lì e che non sarò più un pilota MotoGP e questo mi fa nostalgia“. Non mancano gli impegni professionali e le importanti decisioni da prendere. “Settimana prossima ci sarà la 100 Km al Ranch, ci saranno tanti piloti fortissimi del Motomondiale, della Superbike e della Supersport. L’8 gennaio correremo alla 12 Ore del Golfo. Sto decidendo fra due campionati diversi e con quale auto correre, ma siamo lì“.

Il 25 novembre di un anno fa moriva Diego Armando Maradona, la mente del Dottore vola a Rio Hondo 2015, quando festeggiò la vittoria con la maglia numero ’10’ dell’Argentina e il nome del Pibe de Oro. “Brutta giornata, peccato sia finita così per Diego, era ancora giovane. Una vita al limite, lui è stato il più grande sportivo di tutti i tempi. Abbiamo riguardato le immagini di quando ho messo la maglietta, i momenti insieme… Giornata difficile“. E’ tempo degli ultimi saluti in TV per il futuro papà… “Futuro papà da marzo, ho ancora qualche mese (ride, ndr). Ho tante cose da fare fra Academy, VR46, le auto… Nei prossimi mesi vi farò sapere come si sta, magari ingrasserò e mi vedrete con la barba“.

Foto: Getty Images