Valentino Rossi promette battaglia: i campioni arrivano al Ranch di Tavullia

Valentino Rossi e la VR46 ufficializzano l'elenco degli invitati alla 100 Km dei Campioni 2021. Jorge Lorenzo ringrazia per l'invito: "Sei un grande".

Inizia il conto alla rovescia per la 100 Km dei Campioni e l’elenco dei partecipanti diventa pubblico. Una lunga lista di nomi rinomati come non mai, in tanti accorreranno al Ranch di Tavullia non solo per destreggiarsi sullo sterrato ovale, ma anche per onorare l’addio alla MotoGP di Valentino Rossi. Da Alex Rins ad Axel Bassani, da Augusto Fernandez a Chaz Davies, da Fabio Di Giannantonio a Iker Lecuona, da Jake Dixon a John McPhee, da Jorge Lorenzo a Maverick Vinales e Tito Rabat. Saranno assenti i piloti di casa Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli per rimettersi in forma in vista del 2022.

Sfida in aria natalizia

C’è aria di festa con tanto di addobbi natalizi al MotorRanch: “Are you ready for the 100 Km dei Campioni 2021? Questo week end sarà una bella battaglia a Tavullia insieme a tanti piloti fortissimi“, commenta Valentino Rossi, che proverà a conquistare il terzo successo consecutivo in questa sfida casalinga che sta diventando sempre più internazionale. “Che bello essere alla 100 km dei Campioni e correre su quella pista da sogno! Sono sicuro che ci divertiremo un sacco! Grazie Vale per l’invito, sei un grande!“, scrive Jorge Lorenzo sui social.

Alex Rins residente in Andorra ha deciso di raggiungere Pesaro in auto, affrontando un viaggio di oltre 13 ore. “Non c’è modo migliore di passare le nostre vacanze tra moto e amici. Chi non ha voglia di un piccolo viaggio in macchina? Sfruttare al massimo queste vacanze per divertirsi con gli amici e le moto“. Si comincerà sabato con le prove libere che decreteranno la griglia di partenza domenicale, sabato pomeriggio sarà la volta dell’Americana, sfida ad eliminazione. Domenica pomeriggio prenderà il via la 100 Km, come al solito in una suggestiva atmosfera serale illuminata dalle luci artificiali del Ranch. A concludere festa con grigliata e sarà il momento di onorare il padrone di casa Valentino Rossi.