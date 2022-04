Valentino Rossi premiato ai Laureus: “Questa è la seconda volta”

Valentino Rossi in questo fine settimana è volato a Portimao insieme ad Alberto Tebaldi per seguire il suo team Mooney VR46 impegnato in MotoGP e Moto2. Questa domenica il Dottore è stato premiato come ‘Sport Icon’ per la sua carriera sportiva in occasione dei prestigiosi Laureus Awards. Un riconoscimento assegnato a chi ha cambiato la storia nei diversi campi sportivi. E pochi piloti come il campione di Tavullia hanno saputo dare una svolta alla storia del motociclismo.

Valentino Rossi premiato ai Laureus

Il nuovo ‘Sport Icon’ si è ritirato lo scorso novembre dopo aver disputato la sua ultima gara a Valencia, ancora in gradi di lottare con i migliori a 42 anni di età (oggi 43). I numeri la dicono lunga sulla sua carriera lunga 26 anni: nove titoli mondiali (sei in classe regina), 115 vittorie, 235 podi (199 in Top Class). Attraverso un video Valentino Rossi ha ringraziato per l’assegnazione di questo premio. “Grazie mille. Questo è un premio molto speciale. Quindi devo ringraziare la Laureus Academy. Questa è la seconda volta, ho due premi Laureus, sono stato a Barcellona nel 2006 e ho incontrato tanti sportivi fantastici, molti dei miei idoli. Ma, per me, la cosa più speciale della mia storia è che molte persone in tutto il mondo conoscono la MotoGP e le corse motociclistiche perché mi seguono. È una bella sensazione per me perché è lo sport che amo. Penso che sia la cosa più importante. Grazie e spero di vedervi presto“.

Il Dottore a Portimao

Valentino Rossi è approdato nel paddock di Portimao venerdì sera, ha cenato con la sua squadra, dispensato consigli a Luca Marini e Marco Bezzecchi. La neo squadra impegnata in MotoGP richiede forse un po’ di tempo prima di poter approdare al podio, ma entrambi i piloti mostrano segni di progressione, in particolare sul giro secco, mentre sul passo gara c’è ancora da lavorare su alcuni dettagli. Sulla griglia di partenza del GP del Portogallo ha rilasciato le uniche dichiarazioni del week-end: “È bello tornare nel paddock, un’esperienza diversa dal solito. Non sapevo quali emozioni avrei provato, è bello vederli lavorare, ho dato alcuni consigli. Ho anche pranzato bene, è più facile quando non devi correre…“.

Foto di Valter Magatti