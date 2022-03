La notizia della nascita di Giulietta, figlia di Valentino Rossi, si espande a macchia d’olio nel paddock della MotoGP di stanza a Losail. Alessio Salucci, team director VR46 e amico d’infanzia del Dottore, non nasconde l’emozione. Andrea Dovizioso rimarca la coincidenza della giornata: “La sua storia conferma che c’è sempre un motivo in tutto quello che gli succede – dice a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. È una cosa normale con Valentino, ci sono abituato. Io ci sono già passato, sarà una bellissima esperienza. Personalmente, questa notizia mi fa più effetto del suo ritiro, fino a pochi mesi fa chi ci pensava?“.

Gli auguri a papà Valentino Rossi

Intanto a Tavullia tutti si preparano per il grande abbraccio alla piccola Giulietta Rossi. Svelato il mistero del nome: Valentino Rossi e Francesca Novello si sono ispirati a santa Giuliana di Nicomedia, che si festeggia il 16 febbraio, giorno del compleanno del Dottore. E’ nata nello stesso ospedale di Urbino dove Stefania Palma ha partorito i suoi due campioni, Luca Marini e Vale. Nonna Stefy, che accoglie la sua seconda nipotina, non poteva certo mancare all’appello. “È bellissima, assomiglia a Valentino, è una sensazione diversa, molto più emozionante, quasi da non credere. È piccolissima, a tenerla in braccio avevo paura di farle male“.

Mamma Francesca sta bene e sui social raccoglie i tanti auguri e saluti dopo aver dato la lieta notizia. “La Francy è radiosa, così come è radioso Valentino – aggiunge la signora Palma -. E io sono innamoratissima, non vedo l’ora che interagisca. Dopo due maschi volevo che in famiglia arrivasse una femmina“. Grande emozione anche per Graziano Rossi: “Si è fatta un po’ desiderare, come si conviene a una ragazzina di buone qualità. Come mi sento? Come prima, solo un po’ più contento che sia andato tutto bene“. Luca Marini, alle prese con una delle sue peggiori giornate in carriera, dal Qatar ha mandato un messaggio a Valentino Rossi: “Quando ho saputo che era nata gli ho scritto e lui mi ha mandato una foto. In una giornata così negativa, una bella notizia…rosa“.

I ragazzi dell’Academy impegnati nel Motomondiale dovranno attendere lunedì per poter abbracciare i neo genitori e vedere la piccola Giulietta. “Io ho pure il nome giusto, anche per fare il nonno – ha scherzato Franco Morbidelli -. Direi che zio Franco ci sta proprio bene“. Pecco Bagnaia ha avuto uno scambio telefonico con Valentino Rossi che, come al solito, chiede spiegazioni per quanto avvenuto in pista. “Mi sono messo a ridere perché io gli ho fatto gli auguri per Giulietta, e lui mi ha risposto chiedendomi perché ero caduto alla curva 6, che cosa fosse successo“. A dimostrazione che anche in una giornata speciale il campione di Tavullia ha avuto il tempo di seguire le prove libere del Qatar.