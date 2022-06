Valentino Rossi, nuova stoccata a Marc Marquez: “Nel 2015 potevo giocarmela…”

Valentino Rossi resta l’eterno Peter Pan che abbiamo conosciuto in 26 anni di carriera nel Motomondiale. Balza da un capo all’altro dell’Europa, frequenta piuttosto in sordina il paddock della MotoGP, dove ha già fatto tappa a Portimao e al Mugello. In quest’ultima occasione ha ritirato il numero 46 in una breve ma intensa cerimonia tenutasi sul rettilineo alla presenza di amici, ex colleghi e di Carmelo Ezpeleta. E prosegue con buoni risultati la sua prima avventura nel GT WCE che lo vede impegnato in queste ore sul circuito olandese di Zandvoort, dove ha già tenuto una giornata di test durante lo scorso inverno, al volante della sua Audi R8 LMS GT3 Evo II.

Valentino Rossi e la rivalità con Marquez

Mentre va alla ricerca del primo podio nel campionato Fanatec GT WCE, l’attenzione di Valentino Rossi resta inesorabilmente legato alla MotoGP, al team Mooney VR46 e al suo passato. In un’intervista a “L’Equipe” ritorna ancora una volta su quanto avvenuto nel 2015, stagione culminata nei fatti di Sepang che hanno fatto storia. “Nel 2015, se Marquez non si fosse comportato male avrei potuto lottare per il titolo fino all’ultima gara con Jorge Lorenzo. Avevo 36 anni allora“. Adesso il Dottore ha 43 anni, è diventato padre e non corre più nel Motomondiale, dopo aver disputato l’ultima gara a Valencia nel novembre 2021. “Se potessi ancora lottare per la vittoria, mi piacerebbe correre. Ma dal momento che non è più così, non mi manca“.

Passato e presente in Yamaha

Valentino Rossi non ha mai smesso di allenarsi in moto, con gli allievi della VR46 Academy, sia al Ranch di Tavullia che in pista. “L’unica differenza è che ora le gare sono sulle quattro ruote. Io sono ancora un pilota“, ha sottolineato il nove volte iridato, che sogna di correre la 24 Ore di Le Mans. La rivalità con Jorge Lorenzo, anche lui impegnato con le quattro ruote da quest’anno, si è affievolita con il passare degli anni e l’uscita di scena di entrambi i campioni. “Ho lasciato la Yamaha per causa sua, sono tornato quando lui era ancora lì. Ci piacevamo, ci arrabbiavamo, ci riconciliavamo… Eravamo una coppia di amanti piuttosto focosi“, ha scherzato il campione di Tavullia. Infine una battuta sulla stagione MotoGP in corso, con l’inevitabile e meritato elogio di Fabio Quartararo che ha preso il suo posto nel team Yamaha factory: “È in grado di utilizzare i punti di forza della sua moto in frenata e in entrata di curva. Ha un talento incredibile e la sicurezza per sfruttare queste qualità“.

